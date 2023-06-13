Ряд домов в Центральном и Ленинском районах Воронежа завтра останутся без воды

Завтра, 14 июня, отключат воду в ряде домов в Центральном и Ленинском районах Воронежа из-за плановых работ на водопроводной линии на улице Большая Стрелецкая. Об этом рассказали в «РВК-Воронеж». Воды не будет с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:
- улица Большая Стрелецкая;
- улица Мало-Стрелецкая;
- улица Белинского;
- улица Софьи Перовской, дома 96-108;
- улица Крупской;
- улица Куцыгина, дома 1-9;
- улица Ремесленная гора;
- улица Коперника;
- улица Выборгская;
- улица Енисеевская;
- улица Чернышевский Бугор;
- переулок Бестужева;
- улица Станкевича, 11-28.
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