Ряд домов в Центральном и Ленинском районах Воронежа завтра останутся без воды

Завтра, 14 июня, отключат воду в ряде домов в Центральном и Ленинском районах Воронежа из-за плановых работ на водопроводной линии на улице Большая Стрелецкая. Об этом рассказали в «РВК-Воронеж». Воды не будет с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

улица Большая Стрелецкая;

улица Мало-Стрелецкая;

улица Белинского;

улица Софьи Перовской, дома 96-108;

улица Крупской;

улица Куцыгина, дома 1-9;

улица Ремесленная гора;

улица Коперника;

улица Выборгская;

улица Енисеевская;

улица Чернышевский Бугор;

переулок Бестужева;

улица Станкевича, 11-28.

Валерия Розбот

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