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Ряд домов в Центральном и Ленинском районах Воронежа завтра останутся без воды

Завтра, 14 июня, отключат воду в ряде домов в Центральном и Ленинском районах Воронежа из-за плановых работ на водопроводной линии на улице Большая Стрелецкая. Об этом рассказали в «РВК-Воронеж». Воды не будет с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Большая Стрелецкая;
  • улица Мало-Стрелецкая;
  • улица Белинского;
  • улица Софьи Перовской, дома 96-108;
  • улица Крупской;
  • улица Куцыгина, дома 1-9;
  • улица Ремесленная гора;
  • улица Коперника;
  • улица Выборгская;
  • улица Енисеевская;
  • улица Чернышевский Бугор;
  • переулок Бестужева;
  • улица Станкевича, 11-28.

Валерия Розбот

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