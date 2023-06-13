В Сочи с начала года отремонтировали дороги на 32 улицах

С начала текущего года в Сочи отремонтировали 35 км автодорог на 32 улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В полном объеме работы завершены на 15 улицах.

«Разработаны и реализуются проекты организации дорожного движения. На сегодняшний день подрядчик завершает обустройство участков автомобильной дороги техническими средствами организации дорожного движения»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Вячеслав Бауэр.

В настоящее время на портале ЕИС в сфере закупок опубликована информация о торгах на содержание городских дорог Сочи на общую сумму 1,4 млрд руб. Окончание подачи заявок запланировано на 26 июня.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram