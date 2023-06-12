«Русская нумизматика представлена дорогими предметами»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о наиболее дорогостоящих изделиях, отчеканенных в России, в том числе о 20 золотых рублях 1755 года и золотой десятке 1906-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомню, что термин «нумизматика» вообще относится к вспомогательной исторической дисциплине, изучающей чеканку и обращение монет. Однако более принято так называть область коллекционирования металлических денежных знаков. Русская нумизматика представлена интересными и весьма дорогими предметами.

Самая дорогая монета из отчеканенных в России — 20 золотых рублей императрицы Елизаветы Петровны 1755 года выпуска. Напомню, что Елизавета, дочь Петра I, правила страной с 1741 по 1762 годы и, в частности, провела реформу финансовой системы и расширила номиналы золотых монет. При ней номиналов было семь — от полтины до двух червонцев.

Это была очень крупная денежная единица, которая не предполагалась к участию в финансовых операциях внутри страны. Даже двухрублевиками оплачивали поставки товаров из зарубежных стран и поощряли подданных за заслуги перед родиной. Поэтому два червонца выпустили пробной партией. Сейчас известно всего о двух экземплярах. Один хранится в коллекции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Другой в конце XIX века находился в знаменитом собрании великого князя Георгия Михайловича. Наследники пытались выставить его на немецком аукционе Адольфа Хесса Adolph Hess прямо в октябре 1939-го. Не вышло. И монета появилась только в 2008 году — в Великобритании на аукционе St. James's. Сумма продажи составила 1,55 млн фунтов, что тогда превышало 60 млн руб. Сейчас, по расчетам, сумма приближается к 180 млн.

Если же вспоминать эффектные продажи русских монет на отечественных аукционах, я бы назвал специальную нумизматическую фирму «Монеты и медали», которая в 2017 году продала золотую десятку 1906 года с тиражом 10 экземпляров за 23 млн руб. А в 2020-м серебряную монету достоинством в 1,5 рубля — 10 злотых 1835 года с изображением императора Николая I на аверсе и всей императорской семьи на оборотной стороне — за 26 млн руб.