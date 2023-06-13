Обсервационный корпус Перинатального центра в Ярославле не достроят в этом году

Денег на завершение строительства обсервационного корпуса Перинатального центра в Ярославле в этом году не выделено. Об этом на заседании комитета облдумы заявила заместитель директора регионального департамента здравоохранения Наталья Морозова.
Обсервационный корпус
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Речь о завершении строительства обсервационного корпуса перинатального центра с приспособлением под центр медицинской реабилитации для детей раннего возраста ведется с 2021 года. В этом году работы не начнутся.
«Нам на 2024 год из средств областного бюджета планируется выделить 646 млн 245 тыс. руб. На этот год у нас ничего нет, на следующий год мы планируем, что будут деньги, и мы начнем»,— пояснила депутатам Наталья Морозова.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», проектирование стройки было проведено в рамках программы «Развитие здравоохранения в Ярославской области». В 2021 году работы оценивались в 380 млн руб.