В начале мая Минздрав разработал рекомендации для гинекологов, чтобы те могли правильно общаться с женщинами «в состоянии репродуктивного выбора». Это набор конкретных фраз, которые можно говорить и нельзя при общении с пациенткой, планирующей сделать аборт. Как ранее писал “Ъ”, методические рекомендации по консультированию женщин уже разосланы в регионы—участники пилотного проекта — главная цель новой инициативы ведомства состоит в сокращении числа абортов в РФ. С 2021 по 2022 год число абортов в России, по данным Минздрава, и так уже снизилось на 3,9% за год — с 411 414 в 2021-м до 395 201 в 2022-м. Однако сокращение числа абортов вызвано не ростом сознательности и тягой к материнству, а сокращением общего числа беременностей в РФ, объясняет Юлия Колода.

Отношение экспертов к идее доабортного консультирования оказалось двояким. Одни поддерживают инициативу, полагая, что даже в той стрессовой ситуации, в которой находится женщина, решившаяся прервать нежелательную беременность, с ней надо говорить откровенно о возможных последствиях этого шага. «При любом обращении к гинекологу женщины репродуктивного возраста с ней необходимо проводить беседу об особенностях реализации детородной функции»,— считает врач-репродуктолог, главный врач Института репродуктивной медицины Remedi Елена Младова.

Другие скептически оценивают речевые клише для врачей. «От доабортного консультирования отказываться не стоит, но, на мой взгляд, поздно консультировать девушку, когда она решилась и пришла на аборт. В своей практике я и мои коллеги сталкиваемся с такими ситуациями часто, конечно, пытаемся отговорить, рассказывая о вреде прерывания беременности, но, как правило, это не работает»,— говорит Любовь Ефремова.

Доабортное консультирование нуждается в реформе и должно включать не только информирование женщины о негативных последствиях и рисках данной операции для ее здоровья, но также ее психологическую и гинекологическую реабилитацию после нее, помощь в подборе надежного, современного средства предохранения от нежелательной беременности в будущем, консультирование о возможностях ВРТ, уверены врачи. «У многих медработников, к сожалению, есть проблемы с коммуникациями. Врачей надо учить правильно разговаривать с пациентами. Репродуктивный выбор всегда должен оставаться за женщиной, а врач должен ей помочь физически и морально»,— считает Елена Младова.