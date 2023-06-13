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Исполняющим обязанности директора Сочинского нацпарка назначен Сергей Шевелев

Сергей Шевелев назначен исполняющим обязанности директора Сочинского национального парка. Об этом сообщила пресс-служба парка в Telegram.

Фото: Telegram-канал Сочинского нацпарка

Фото: Telegram-канал Сочинского нацпарка

Господин Шевелев на будет совмещать должности и.о. директора нацпарка и главы Кавказского заповедника.

«Совмещение руководящих должностей может поспособствовать реализации единой государственной политики на заповедных территориях»,— говорится в сообщении.

Сергей Шевелев родился в 1959 году. В Кавказском государственном заповеднике он работает с 1983 года. В 2002 году был назначен на должность директора Заповедника. Имеет звание «Заслуженный эколог РФ».

Анастасия Донскова

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