Женщины — потенциал и ресурс российской экономики

В современном мире стремительно меняются подходы к корпоративному управлению в плане гендерного равенства. Женщины все чаще занимают руководящие должности в политике и бизнесе, берут на себя роль локомотива управленческих процессов даже в сферах, которые, казалось бы, никак не соотносятся с женской карьерой. Присутствие гендерного разнообразия — это история про баланс, про регулирование рисков, учет голосов всех основных сегментов клиентов. Недаром в свое время глава Минэкономразвития заявил, что повышение экономической активности женщин может обеспечить рост ВВП в России на 6–14%. Руководители и топ-менеджеры компаний самых разных отраслей, а также представители общественной деятельности на конференции «Business Women», организованной ИД «Коммерсантъ», рассказали о личных стратегиях успеха и необходимых скиллах для женщины-лидера. А также об инициативах, которые могут облегчить жизнь бизнесвумен.

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В борьбе со стереотипами

Психологически до сих пор многие люди не принимают женщину в качестве начальника. Ей ежедневно приходится доказывать свое право находиться на высокой должности, подтверждать свой авторитет, демонстрируя умение принимать сложные нестандартные решения, брать на себя управленческие риски, ответственность. Особенно это актуально для строительной отрасли.

По словам генерального директора ГК «Еврострой» Оксаны Кравцовой, бизнес — это сугубо рациональная история, где, действительно, порой приходится свои слабости и эмоции зажать в кулак.

«Женщина разбивает стереотипное представление того, как должен выглядеть руководитель крупной строительной компании. В нашей деятельности очень важно уметь не просто просчитать риски, но и взять ответственность за принятые решения, даже если они не всегда успешные. Начиная серьезный проект, ты должен просчитать каждую деталь, ведь ты в ответе не только за свой заработок, на котором держится семья. За тобой стоят сотрудники, которым ты платишь зарплату, а также люди, что поверили в твой продукт, идею на раннем этапе планирования проекта. Эта гиперответственность — тяжкое бремя, которое на себя не каждый мужчина готов взять. Особенно в кризисные периоды, что мы прошли. В таких ситуациях приходится принимать нестандартные решения, смотреть на проблему со стороны и находить выходы»,— делится своей стратегией Оксана Кравцова.

«В обществе есть расхожий стереотип, что женский стиль руководства мягче и эмоциональней. Напротив, по моим наблюдениям, именно мужчины чаще принимают импульсивные решения. А женский взгляд на проблему всегда взвешен и внимателен к деталям»,— замечает заместитель генерального директора ГК «ЛенРусСтрой» Александра Кваснюк.

В целом гендерные стереотипы в корпоративном управлении постепенно стираются, уверены спикеры конференции.

Александра Кваснюк заметила, что руководитель — это прежде всего закаленный характер, а не гендер. «Возможно, мне повезло, но я не сталкивалась с проявлениями гендерного неравенства или ситуациями ущемления прав женщин. В России в этом плане, мне кажется, все позитивно и все меньше остается места для предрассудков, потому что бизнес и политика молодеют»,— говорит госпожа Кваснюк.

На первый план выходят личностные качества руководителя, но при этом женщина-лидер выделяется за счет высокого уровня эмоционального интеллекта, выносливости и эмпатии.

«В женщине природой заложены такие качества, как эмпатия, эмоциональный интеллект. Сегодня в бизнес-повестке — это тренд, следование которому позволяет не просто руководить процессами в компании, но и влиять на команду, вдохновлять на развитие. Международные исследования говорят, что если в руководстве присутствует женщина, то экономические показатели компании намного выше, нежели в сугубо мужском коллективе. Я уверена, что женщин-лидеров будет появляться больше»,— говорит исполнительный директор офтальмологического центра «Зрение», соучредитель компании Мария Красавина.

Среди качеств спикеры также выделили терпение, выносливость и высокую работоспособность женщин-лидеров. «Наша компания оказывает консалтинговые услуги в сфере коммерческой недвижимости. Команда на 90% состоит из женщин. Работа представляется марафоном на длинные дистанции, где процесс заключения сделки может растянуться от полугода до пяти лет. Без терпения такие сроки морально сложно выдержать. Женщины более способны в решении “длинных” и сложных задач»,— делится директор департамента офисной недвижимости Maris Алена Бердиган.

Конвертация эмоций

До сих пор в обществе распространено мнение, что женщина — это про эмоции, а не логику. Безусловно, женщина-руководитель в работе использует более тонкие инструменты, вариативные подходы. Она сконцентрирована на внимании к подчиненным, к деталям и нюансам для достижения поставленной стратегической цели. Эстетический пластический хирург «Института красоты ГАЛАКТИКА» Евгения Сиверина замечает, что понимание эмоций, желаний и чувств клиента, партнера, коллеги, а также грамотное владение техниками по эмоциональному интеллекту помогает добиться большего успеха в переговорах и определению круга задач. «Например, на консультациях с пациентом очень помогает навык понимания и считывания жестов, мимики, чувственного состояния. Но, безусловно, в операционной невозможно допустить преобладание эмоций над разумом»,— говорит доктор Сиверина.

А в каких-то сферах эмоция становится важнейшим инструментом для работы. «У нас весь бизнес построен на эмоциях: необходимо попасть к клиенту в нужный момент, понять его предпочтения и настроения, сделать то самое предложение, которое западет ему в душу. Без эмоционального интеллекта никуда, так как мы работаем в сфере услуг»,— делится Алена Бердиган.

Эмоции — важная составляющая для понимания вектора развития качества жизни, уверена общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) по социальному направлению, управляющий партнер компании «Интерсервис» Надежда Коротовских. Переживания, чувства измеримы, их можно оцифровать и конвертировать в сервис.

«В будущем мы можем расценивать эмоцию не только как инструмент передачи настроения, но и как сервис, запакованный под это настроение. Например, вы отправляете ребенка к врачу, который с полуслова понял проблему. В рейтинге качества жизни для вас как для мамы будет зашит инструмент — проголосовать за этого врача и клинику. Вы даете обратную связь, сигнализируете обществу, а бизнес прирастает клиентами. Эмоция всегда должна конвертироваться в сервисы,— считает Надежда Коротовских.— Я напомню, что АСИ разработал инструмент — рейтинг качества жизни, который поддержал президент. Он направлен на оценку общей удовлетворенности людей социальной сферой. Благодаря ему мы с вами можем влиять на свое качество жизни, на формирование нашей экосистемы посредством голосования (опроса), которое показывает определенные точки, где присутствует неудовлетворенность существующими сервисами».

Две роли — в поисках баланса

Еще один стереотип, который разбила Оксана Кравцова, — якобы женщина не может полностью погрузиться в работу, так как должна соблюдать «баланс интересов» между работой и семьей. Ведь женщина — мать, на плечи которой ложится воспитание детей и поддержка домашнего быта.

«Я как мать четырех детей с уверенностью скажу, что это абсолютная норма — совмещать радость от материнства, удачного замужества и реализации себя в профессиональной деятельности. В моей жизни это настолько гармонично существует. Были моменты, когда уходила с работы сразу в роддом, были комплексы, что недостаточно уделяю внимание детям. Но сейчас смотрю на них взрослых — и понимаю, что сделала правильный выбор. Мои дети демонстрируют целеустремленность, с большим уважением относятся к труду и так же, как и их родители, много работают»,— рассказывает спикер.

По словам Евгении Сивериной, баланса можно достичь при соблюдении грамотного планирования и тайм-менеджмента, при умении делегировать дела. Именно такая стратегия ей помогла в воспитании двух детей. «Мамам лучше делегировать часть дел и проводить более качественное время с ребенком. Пусть не целый день, но чтобы оно было наполнено заботой и любовью»,— рассуждает Евгения Сиверина.

Но главное — необходимо быть в ресурсном состоянии, находить собственные источники энергии. «Они могут быть разными, у каждого человека свой рецепт. Кого-то может поддерживать йога и медитация, для кого-то это активный спорт или отдых на природе, путешествия. Но важно найти свой источник и потом грамотно распределять энергию, чтобы быть успешной во всех сферах. Я считаю, что это точно возможно»,— добавляет Мария Красавина.

Александра Кваснюк добавила, что «подзарядиться» положительной энергией всегда помогает общение с людьми.

Надежда Коротовских обратила внимание на факт, что для реализации женщины как успешного руководителя необходимо создать качественные социальные условия жизни. Облегчить задачи родителей поможет снижение бюрократической нагрузки, банально — от получения свидетельства о рождении до выписки из роддома.

Александра Кваснюк заметила, что, безусловно, в основном женщина совмещает родительство с бизнесом и решает основной массив задач по организации быта. Однако, если говорить о гендерном равенстве, то пора избавиться от этих предрассудков. «Когда мы прекратим спрашивать женщин на собеседовании о ближайших планах на личную жизнь, в том числе материнство? Я считаю это некорректным. Логично, что и мужчины могут пойти в декретный отпуск, однако таких вопросов им не задают»,— добавила госпожа Кваснюк.

Саморазвитие и успех

Успех самореализации можно оценить положительными отзывами людей, сходятся во мнение спикеры конференции. «Самая главная награда — это положительные отзывы жителей, которые живут в наших комплексах. Я считаю, что построенные нами дома являются украшением города, и живущие в них люди получают удовольствие. Для нас очень важно дать конечный результат такой, чтобы превзошел ожидания, заложенные на этапе проектирования. И у нас это получается. Вот стоит дом по Воскресенской набережной на месте пустыря, и простоит еще не одно столетие. Все это останется будущим поколениям, и, я думаю, они будут гордиться нашими делами. В дальнейшем наша команда поставила перед собой новые цели и задачи — планируем начать строительство в Баку. Уже часть переговоров была проведена. Кроме того, благодаря нашей успешной профессиональной деятельности мы параллельно участвуем в важных социальных проектах. Все эти результаты говорят, что мы двигаемся в нужном направлении»,— говорит Оксана Кравцова.

«Успех в сфере пластической хирургии, да и в целом в медицине измеряется состоянием наших пациентов. Если они довольны и качество их жизни изменилось, значит мы все делаем правильно. Я вижу счастливых пациентов на своих приемах после операции. Это и есть награда за труды. Это дает еще больше сил двигаться дальше»,— замечает Евгения Сиверина.

С ней солидарна Мария Красавина, которая подчеркивает, что задача врача — это поддерживать здоровье людей и оказывать им помощь посредством высокопрофессиональной команды, и в целом через свой медицинский бизнес.

Алена Бердиган заметила, что успех можно определить рентабельностью бизнеса, а путь сравнить с длинной дистанцией, каждый участок которой есть определенная цель. После достижения поставленных целей приходит чувство удовлетворения от победы. Это и есть залог успешной самореализации.

«Саморазвитием и самореализацией, безусловно, надо заниматься. Во-первых, чтобы лучше себя познать — удовлетворить собственный запрос на качество жизни. Во-вторых, чтобы позволить себе открыть новые перспективы для бизнеса. Сегодня точно время новых возможностей, и успешен будет тот, кому удастся посмотреть и сформулировать образ будущего, а далее при необходимости в нужный момент переформатировать свой бизнес. Мы все вместе оказались в этой зоне турбулентности, но точно выйдем из нее. У нас есть достаточно инструментов, и самое главное — это желание и энергия. В свою очередь, мы как представители общественного АСИ будем думать об улучшении качества жизни. Чтобы человек в экосистеме мог удовлетворить потребности через одну кнопку, через сервисы, и при этом прозрачно и быстро, с четким конкретным результатом»,— резюмирует Надежда Коротовских.

Алла Михеенко