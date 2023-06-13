Глава отдела соцзащиты Верхнедонского района осуждена на 3,5 лет колонии за мошенничество

Шолоховский районный суд приговорил руководителя отдела социальной защиты населения администрации Верхнедонского района Ростовской области Ольгу Жукову к 3,5 годам заключения в колонии общего режима за хищение социальных субсидий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Суд установил, что женщина поручала подчиненным оформлять материальную помощь по программам помощи малоимущим семьям своим знакомым, которые после получения выплат отдавали ей часть средств.

Деятельность подсудимой была выявлена и задокументирована оперативниками УФСБ. Ольга Жукова была задержана и ей предъявили обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Руководитель отдела приговорена к заключению, а также выплате штрафа в размере 20 тыс. руб. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, он вступил в законную силу.

Анастасия Назарова