Суд отправил под домашний арест жителя Ейска, в доме которого сгорела семья туристов

Владельцу летней кухни в Ейске, в которой погибли родители с ребенком, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении 58-летнего собственника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Данное уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - отмечают в региональном управлении СКР.

По данным следствия, 11 июня 2023 года произошел пожар в частном доме на улице Мира, в котором отдыхали приезжие из Владимирской области. В результате пожара погиб 37-летний мужчина, его 43-летняя супруга и 12-летний сын. Благодаря помощи соседей удалось спасти двух дочерей в возрасте двух и 10 лет.

Ход расследования контролирует глава СКР Александр Бастрыкин и руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

Олег Исаев

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