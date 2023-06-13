Юго-Восточная железная дорога нарастила перевозки груженых контейнеров с января на 7,2%

В январе-мае 2023 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) во всех видах сообщения перевезли 41,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU, двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Это на 4% больше, чем в январе-мае 2022-го, рассказали в пресс-службе ЮВЖД. Во внутреннем сообщении было отправлено 22,4 тыс. ДФЭ — на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В экспортном сообщении отправлено 19,4 тыс. ДФЭ — на 22,1% больше, чем в январе-мае 2022-го.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения увеличилось на 7,2% и составило 35,6 тыс. ДФЭ. В них перевезли 902 тыс. т грузов. Наиболее существенный рост, как и в предыдущие месяцы этого года, показывают перевозки жмыхов — почти в семь раз, до 3,7 тыс. ДФЭ. В 1,7 раза выросли перевозки в категории «остальные продовольственные товары» — до 5,3 тыс. ДФЭ. Перевозки черных металлов, напротив, сохраняют отрицательную динамику — они уменьшились на 8,6% (до 24,6 тыс. ДФЭ). Сократились также перевозки химикатов и соды — на 3,6% (1,5 тыс. ДФЭ).

Мария Старикова

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