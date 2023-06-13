«Заплатить все равно придется»

Идея так широко обсуждаемого разового взноса со сверхприбылей принадлежит бизнесу, а не государству, сообщил в интервью телеканалам РБК и «Россия 24» первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также добавил, что с большим уважением относится к предпринимательскому сообществу, и отношения его и власти в перспективе должны быть партнерскими. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что правительство таким образом предлагает бизнесу договариваться по-хорошему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов анонсировал Петербургский международный экономический форум как мероприятие формата не просто встретились—пообщались, как раньше, а нечто глобальное, переломное: мол, мир меняется на глазах, и нам все это надо переосмыслить. Естественно, старый либеральный западный порядок уже в прошлом, но стоит поговорить о том, что приходит ему на смену.

В интервью телеканалам РБК и «Россия 24» Андрей Рэмович не поскупился на такие сложные термины, как, например, «технологическая сингулярность», которая, возможно, ждет нас всех в 2030 году. А сейчас же мы наблюдаем ни больше ни меньше распад скреп. Раньше США сотрудничали с Китаем, и на этом, по сути, держалась мировая экономика. Теперь же они расходятся, и скрепы, соответственно, распадаются.

Однако Запад все-таки не всегда был таким плохим, как сейчас. Раньше там придерживались классических, традиционных христианских ценностей, но сбились они с пути истинного. Так вот, Россия может стать сейчас хранителем утраченного, новым центром духовности, читай, новой цивилизации.

Все это звучит далеко не в первый раз. Поэтому впору опуститься на землю грешную и поговорить о чем-то более осязаемом и понятном, например, о деньгах. Здесь все достаточно просто: крупный бизнес за два прошлых года заработал много, а бюджетные расходы, к великому сожалению, выросли. Нужно быть ответственными и помогать государству.

И здесь господин Белоусов открывает страшную тайну: оказывается, это бизнес, а не власть, предложил скинуться, заплатив разовый взнос в казну. Это лучше, чем налоги повышать, и в целом надо постараться прожить следующие пять лет без значимых налоговых изменений. Деловое сообщество должно найти ответ в себе — разобраться, что происходит внутри него, и тогда будет у него с руководством страны полная гармония.

Просто есть маленькая проблема — скинуться действительно готовы все, но как бы в общем. А вот сколько разовый взнос составит с каждого конкретно, с этим сложнее.

Вопрос этот извечный: почему я вношу именно столько, а сосед меньше? И наоборот. Когда тебе кажется, что решили не по справедливости, это неприятно, согласитесь.

И вот здесь понимания, как видим, особого нет. Первое, что приходит в голову в такой ситуации, это принцип «как договоришься, так и будет». Удастся — заплатишь меньше, а нет — так больше. Видимо, на это многие и рассчитывают, по крайней мере, так может показаться. Отсюда и пассаж о том, что бизнесу нужно разобраться самому.

Так что по логике вещей новый налог — это честнее. Но заплатить все равно, наверное, придется в любом случае, как ни крути. В этом есть та самая сермяжная правда, как ее ни назови. Вы же не хотите крушения скреп, господа-товарищи предприниматели? Мир меняется — ищите новые смыслы, ведь, обретя их, с деньгами всегда будет легче расставаться. Вот такая вот сингулярность.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".