Здание НИУ ВШЭ в центре Нижнего Новгороде реконструируют за 543 млн рублей

ООО «Стройкомплект» выиграло тендер на реконструкцию здания Высшей школы экономики на улице Большой Печерской, 25/12 в Нижнем Новгороде. Контракт планируют заключить по начальной (максимальной) цене в 543,3 млн руб., указано на портале госзакупок. Документы находятся на подписании у подрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком выступает головной университет. По условиям закупки, «Стройкомплекту» предстоит разработать рабочую документацию, а затем отремонтировать фасады здания, кровлю, окна, инженерные сети, установить новое оборудование и выполнить благоустройство. Работы нужно завершить до 1 сентября 2024 года.

Анастасия Еремина