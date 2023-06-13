Пять процентов жителей Поволжья перестанут работать в случае замены их нейросетью

Треть соискателей из Приволжского федерального округа считают, что их могут заменить нейросети. Опрос провели служба исследований hh. ru и телеканал «Наука».

27% опасаются выше обозначенных изменений. Так отвечали финансисты, бухгалтеры, эйчары и маркетологи. 38% опрошенных уверены, что процесс интеграции искусственного интеллекта в работу произойдет в течение 5-10 лет.

Респонденты полагают, что проще всего заменить нейросетями переводчиков (73%), специалистов колл-центров (56%), аналитиков данных (53%), бухгалтеров (51%) и корректоров (46%). Меньше всего, считают жители Поволжья, ИИ грозит заменой артистам (9%) и ученым (7%).

41% опрошенных в случае потери работы из-за нейросетей планирует получать дополнительное образование и совершенствоваться в текущей профессии; 34% сменят род деятельности; 5% заявили, что перестанут работать вовсе.

61% респондентов готов использовать нейросети в работе на постоянной основе. Чаще такое мнение высказывали мужчины.

На работу вместе с нейросетью при условии сравнения результатов согласны 26% опрошенных жителей ПФО. Работать под руководством ИИ готовы 7%; 9% планируют протестовать против внедрения новых технологий в их сферу.

Лояльнее всего к нейросетям относятся специалисты из следующих областей: информационные технологии, маркетинг, реклама, PR, стратегия, инвестиции, консалтинг. Больше всего противятся: эйчары, финансисты и бухгалтеры, специалисты в сферах транспорта, логистики и перевозок.

Дарья Васенина