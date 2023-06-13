Курские таможенники обнаружили почти 30 тыс. пачек нелегальных сигарет с начала года

За пять месяцев 2023 года курская таможня и полиция обнаружили 29,4 тыс. пачек нелегальных сигарет в ходе 18 результативных совместных проверок. Как пояснили в пресс-службе Центрального таможенного управления, все импортные сигареты без акцизных марок и маркировки специальными российскими идентификационными знаками были изъяты.

В 2022 году динамика продаж нелегальных сигарет в половине регионов Черноземья превысила общероссийскую, писал «Ъ-Черноземье». В Курской области, по оценке профильных аналитиков, каждая третья пачка оказалась ввезенной в РФ в обход акцизов и пошлин. Это объяснялось близостью региона к границе с Белоруссией, где сигареты стоят кратно дешевле — от 30 руб. за пачку. Их получают, как рассказывали таможенники, по схеме «фиктивного транзита»: формальной точкой назначения груза указываются недоступные для оперативной проверки территории, такие как ЛНР, ДНР или Афганистан. Но реально грузовики туда не доезжают, а разгружаются в России.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Республика Дымарусь».

Мария Старикова