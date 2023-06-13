Жителя Ижевска задержали за мошенничество под предлогом отсрочки для призывника

В столице Удмуртии задержали местного жителя, который похитил деньг у россиянина для «урегулирования» по вопросу отсрочки или отмены призыва родственника в ряды Вооруженных сил. Собирался он это сделать якобы через возможности сотрудников органов безопасности, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В его отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для закрепления доказательственной базы.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.