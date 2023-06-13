Главный дирижер Пермской оперы покидает театр

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян покидает театр. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте». «Мной было обещано, что я доведу гастроли в Мариинском и премьеру Бала (оперы Дж. Верди «Бал-Маскарад» - «Ъ-Прикамье») до конца, после чего уйду. Ничего не изменилось, я уже написал заявление об уходе. Я только надеюсь, что театр уже сам доведёт до конца ещё одно наше начинание - выпуск диска Травиаты с Надеждой Павловой», - сообщил господин Агаджанян. Также он поблагодарил коллектив театра и приглашенных солистов за работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мигран Агаджанян заявил о желании уволиться из театра в мае этого года. Дирижер планировал покинуть должность14 июня 2023 года после премьерных показов «Бала-Маскарада». Господин Агаджанян связывал свое решение с увольнением генерального директора театра Довлета Анзарокова, покинувшего театр в начале мая.