В Краснодаре в результате водительских разборок пострадал ребенок

В краевой столице на улице Сергея Есенина между водителями произошел конфликт, в ходе которого пострадал девятилетний мальчик, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Водители не поделили парковочное место и устроили разборки 13 июня примерно в 10.30 утра.

Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, водитель кроссовера «Форд» припарковался у торговой палатки. Однако это не понравилось водителю «семерки». Последовала словесная перепалка между автомобилистами. Водитель отечественной машины после перепалки сел за руль и несколько раз протаранил автомобиль «Форд», где в тот момент находился ребенок. В результате малолетний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу для проведения обследования.

При этом оба участника инцидента обратились в полицию с заявлениями. В данный момент проводится проверка.

Андрей Пугачев