Челябинская область получит 918 млн рублей на строительство модульных отелей

Правительство РФ выделит 38 регионам РФ субсидии на сумму 8 млрд руб. на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов. В том числе 918 млн руб. получит Челябинская область. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают в правительстве РФ.

Средства предоставят в 2023–2024 годах на условиях софинансирования. За счет субсидий в регионах планируется реализовать свыше 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью около 6,5 тыс. номеров.

«Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России», — отмечает Михаил Мишустин.

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