Бывшего директора ГлавУКС Нижнего Новгорода судят в Санкт-Петербурге

Ленинский райсуд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Сергея Шемчука, бывшего директора МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода». Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК, он был обвинен в том, что в 2021 году неправомерно перечислил 10 млн руб. подрядчику «АВК Групп» за невыполненные работы по реставрации исторического здания поземельного банка на улице Пискунова. В здании располагался Детский дворец творчества (ДДТ) имени Чкалова. Подрядчик не завершил работы и ушел с объекта, который обязался отремонтировать до конца 2021 года.

Кроме того, бывшего директора ГлавУКСа обвинили в получении взятки в форме услуги. По версии следствия, в декабре 2020 года подрядная организация погасила его личный долг по кредиту в Санкт-Петербурге в размере 6 млн руб.

Муниципальный стройзаказчик Нижнего Новгорода признан потерпевшей стороной в уголовном деле в отношении своего бывшего управленца. Что касается затянувшейся реставрации здания ДДТ, в ГлавУКС обещают завершить работы в этом году.

Иван Сергеев