Недострой на улице Свободной в Тамбове выставили на торги за 30 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося тамбовского ООО «ЭСИ» Андрей Пустовалов выставил на торги недострой площадью 1 355 кв. м в Тамбове на улице Свободной, дом 4, корпус 4. Согласно документам торгов, в лот также выходит право аренды участка под незавершенным строительством такой же площадью. Начальная цена составляет 30 млн руб., открытый аукцион намечен на 7 июля.

ООО «ЭСИ» ранее было подконтрольно Наргизе Кочкоровой, общество находится в конкурсном производстве с 2021 года, процедура наблюдения была введена в 2018 году, первым заявление о банкротстве компании подал ее бывший сотрудник Константин Ивлев. На тот момент балансовая стоимость имущества составляла 223,5 млн руб., в реестре требований кредиторов значились долги на 41,5 млн руб. Отметим, что недострой на улице Свободной не значится в реестре проблемных объектов, значит, средства дольщиков на его возведение не привлекались.

Мария Старикова

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