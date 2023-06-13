Число пострадавших от укусов клещей в Татарстане оказалось на 36% выше среднемноголетнего уровня

В Татарстане с начала 2023 года от укусов клещей в Татарстане пострадали свыше 5 тыс. человек, что на 13% больше, чем годом ранее, и на 36,3% больше среднемноголетнего уровня. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Показатель на 100 тыс. человек составил 135,3. В Татарстане от укусов клещей пострадали жители всех муниципалитетов за исключением Атнинского и Тукаевского районов. Самое большое количество обращений было зафиксировано в Казани. Это свыше 1 тыс. единиц. В тройку также вошли Набережные Челны (794) и Нижнекамский район (423).

Всего в 2023 году в Татарстане исследовали 1,2 тыс. клещей, которые были сняты с жителей. В 18,6% от количества пострадавших был выявлен возбудитель клещевого боррелиоза, возбудитель клещевого энцефалита не обнаружен.

"Ъ-Казань"