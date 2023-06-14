Цена в ущерб качеству

«Дорого и плохо» — под этим лозунгом в России начинается едва ли не каждый туристический сезон, если следить по отзывам в соцсетях. Под прицел негатива путешественников могут попасть не только курортные гостиницы, но и локации вблизи Москвы. Так, отраслевой портал Tourdom рассказал об опыте туристов, которым предложили заплатить 227 тыс. руб. за два дня в отеле «Изумрудный лес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно опросу банка «Открытие», 75% россиян считают цены на отдых в России завышенными, но только 4% никогда не отдыхают внутри страны. Неудивительно, что участниками сезонных дискуссий о качестве отдыха становятся и федеральные чиновники.

Например, во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил проработать и внедрить рейтинги для коллективных средств размещения, от которых будет зависеть и порядок ценообразования. Понимания о том, как именно будет работать этот механизм, пока нет, но основная идея простая: размещение низкого качества не должно быть дорогим.

На гостиничном рынке эту идею восприняли вполне ожидаемо равнодушно. Ведь со словесными интервенциями в начале высокого летнего сезона отельеры сталкиваются каждый год. В 2021 году Ростуризм анонсировал сайт, где туристы могли пожаловаться на завышенную стоимость размещения. А тогдашний глава ведомства Зарина Догузова даже ездила в Анапу в качестве «тайного покупателя»: качество полученного ею сервиса оказалось не на высоте. В прошлом году Дмитрий Чернышенко поручал проводить мониторинг цен в отелях, предвосхищая завышения. Но узнать, какие именно показатели считаются чрезмерными и какие санкции будут применяться при нарушении, рынку так и не удалось. Единственный вывод, который предприниматели могут сделать из ежегодных заявлений: о проблеме давно известно, но как решить — пока не придумали.

Внедрение системы обязательной классификации отелей, с точки зрения потребителей, пока ожидаемых результатов не дало: критерии существуют, но получающие «звезды» объекты не всегда им соответствуют. Вопрос долго решался сам собой за счет наличия на рынке онлайн-бронирований монополиста — Booking.com. На долю портала, по оценкам Bnovo, приходилось более 80% продаж отельеров, текущие показатели его конкурентов несоизмеримо ниже. Доминирующее положение позволяло площадке генерировать большой объем отзывов, проводя собственное ранжирование объектов. Теперь же туристам самим приходится собирать информацию об объектах по отзывам на разрозненных ресурсах. К такой ситуации россиянам, похоже, придется привыкать. Проблема может решиться с появлением игрока с сопоставимой Booking.com долей рынка, но предпосылок этому пока нет.