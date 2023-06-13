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Два человека пострадали в ДТП с возгоранием автомобилей в Нижнем Новгороде

Легковой автомобиль и «ГАЗель» столкнулись на пересечении проспекта Ильича и улицы Ватутина в Нижнем Новгороде днем 13 июня, сообщили в региональном управлении МЧС. Обе машины после удара загорелись. Пострадали два человека.

По данным региональной Госинспекции труда, один из пострадавших — водитель-экспедитор «Первого мясокомбината». Он ехал за рулем «ГАЗели», его увезли в больницу с ожогами 90% поверхности тела в тяжелом шоковом состоянии.

В пресс-службе нижегородской полиции сообщили, что водитель «ГАЗели» проехал на запрещающий сигнал светофора, полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Анастасия Еремина

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