Два человека пострадали в ДТП с возгоранием автомобилей в Нижнем Новгороде

Легковой автомобиль и «ГАЗель» столкнулись на пересечении проспекта Ильича и улицы Ватутина в Нижнем Новгороде днем 13 июня, сообщили в региональном управлении МЧС. Обе машины после удара загорелись. Пострадали два человека.

По данным региональной Госинспекции труда, один из пострадавших — водитель-экспедитор «Первого мясокомбината». Он ехал за рулем «ГАЗели», его увезли в больницу с ожогами 90% поверхности тела в тяжелом шоковом состоянии.

В пресс-службе нижегородской полиции сообщили, что водитель «ГАЗели» проехал на запрещающий сигнал светофора, полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Анастасия Еремина