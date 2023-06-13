В Темрюкском районе обнаружили массовое захоронение жертв войны

В районе Темрюка поисковики обнаружили массовое захоронение 23 человек, казненных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Найденные останки передадим на судебно-медицинскую экспертизу для установления возраста и пола погибших. Процесс эксгумации фиксировался сотрудниками Следственного комитета России и МВД»,— отметил председатель краевого отделения «Поискового движения России» Александр Шепелев.

В поисках приняли участие 50 человек. Останки жертв войны перезахоронят в Темрюке в октябре текущего года. Поисковые работы вели на территории района в период с 2008 по 2010 годы. Позднее раскопки возобновили в рамках расследования уголовного дела о геноциде народов СССР в годы Второй мировой войны.

В прошлом году на Кубани провели 53 полевые экспедиции. В результате данных мероприятий были эксгумированы останки 147 солдат. Имена двух из них восстановили.

Анастасия Донскова

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