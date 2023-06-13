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В Рыбинске отремонтировали дорогу до городского морга

В Рыбинске завершается ремонт проезда от улицы Кулибина до здания патологоанатомического отделения больницы имени Пирогова. Об этом рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Отремонтированный участок

Отремонтированный участок

Фото: Дмитрий Рудаков

Отремонтированный участок

Фото: Дмитрий Рудаков

Протяженность ремонтируемого участка составила 350 м. Ремонт начался 15 мая.

«Заканчиваем ремонт проезда от улицы Кулибина до городского морга. Расширили проезжую часть, привели в порядок тротуары, установили знаки. На этой неделе подрядчик смонтирует освещение и нанесет разметку. Дорога много лет была в разрушенном состоянии и вызывала нарекания жителей города»,— сообщил Дмитрий Рудаков.

Согласно ЕИС «Закупки», стоимость муниципального контракта на ремонт дороги составила 12,37 млн руб. Подрядчиком выступает ООО «АвтоСпецТех», зарегистрированное в Рыбинске.

Андрей Иванов

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