В Рыбинске отремонтировали дорогу до городского морга

В Рыбинске завершается ремонт проезда от улицы Кулибина до здания патологоанатомического отделения больницы имени Пирогова. Об этом рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отремонтированный участок

Фото: Дмитрий Рудаков Отремонтированный участок

Фото: Дмитрий Рудаков

Протяженность ремонтируемого участка составила 350 м. Ремонт начался 15 мая.

«Заканчиваем ремонт проезда от улицы Кулибина до городского морга. Расширили проезжую часть, привели в порядок тротуары, установили знаки. На этой неделе подрядчик смонтирует освещение и нанесет разметку. Дорога много лет была в разрушенном состоянии и вызывала нарекания жителей города»,— сообщил Дмитрий Рудаков.

Согласно ЕИС «Закупки», стоимость муниципального контракта на ремонт дороги составила 12,37 млн руб. Подрядчиком выступает ООО «АвтоСпецТех», зарегистрированное в Рыбинске.

Андрей Иванов