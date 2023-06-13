«Северсталь» не станет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Собрание акционеров металлургической компании «Северсталь» приняло решение не распределять прибыль по итогам 2022 года и не выплачивать дивиденды за этот же период.

«Прибыль ПАО "Северсталь" по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать»,— говорится в сообщении компании, размещенном на официальном сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Акции «Северстали» на Мосбирже после этого решения остаются стабильными, наблюдается небольшой рост в 0,83%.

Ранее не выплачивать акционерам компании дивиденды по итогам минувшего года рекомендовал совет директоров «Северстали».

Последний раз «Северсталь» выплачивала своим акционерам годовые дивиденды за 2020 год, их размер тогда составил 30,4 млрд руб. По итогам 2021-го компания дивиденды не выплачивала, сделав только промежуточные выплаты за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Весной прошлого года «Северсталь» объявила о приостановке публикации своей финансовой отчетности по международным стандартам и не раскрывала результаты финансовой деятельности за 2022-й. Также российская металлургическая компания не раскрывает и состав собственного совета директоров.

Александр Кислов