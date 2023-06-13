Городские власти перенесли сроки создания единого учреждения по благоустройству

Сроки создания МКУ «Содержание объектов благоустройства», которое должно было начать работать с 1 июня, перенесены. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе администрации Перми. Предполагается, что новое учреждение начнет функционировать в конце активного дорожного сезона — в августе.

В мэрии пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что летние месяцы обычно бывают наиболее напряженными с точки зрения благоустройства дорожных объектов. В настоящий момент у районных МКУ «Благоустройство» действуют контракты на обновление дорог, подрядчики ведут активную работу. «Обычно на старте процесса реорганизации учреждений и передачи полномочий требуется переходный период. Это требует дополнительной настройки всех процессов, поскольку в это время могут возникать некоторые “шероховатости” и юридические вопросы в связи с передачей дел от одного заказчика к другому. В юбилейный для Перми год городские власти заинтересованы в том, чтобы в короткий дорожный сезон подрядчики выполнили свои обязательства по контрактам без сбоев и успели завершить ремонты скверов в установленные контрактами сроки. Также необходимо в полном объеме исполнить кассовый план на июнь — июль для обеспечения непрерывности выполнения работ в дорожно-строительном сезоне 2023 года»,— отметили в администрации.

Создание единого учреждения по благоустройству Перми было инициировано губернатором региона Дмитрием Махониным. Советующие поручение было дано на совещании у главы края в августе прошлого года. Планируется, что все отвечающие за эту сферу МКУ при районных управах будут реорганизованы в одно ведомство при городском департаменте дорог и благоустройства. Целью объединения МКУ является повышение качества содержания улиц и эффективности расходования бюджетных средств, а также приведение работ по благоустройству в разных районах к единым стандартам.