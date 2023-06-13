Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:00

СКР просит суд арестовать бывшего сотрудника ФСИН, задержанного с 3 кг наркотика

Следователь СУ СКР по Пермскому краю обратился в суд с ходатайством об аресте бывшего сотрудника ГУФСИН России по Свердловской области и его родственника, задержанных по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранты были задержаны в Кировском районе Перми. В ходе досмотра автомашины, на которой они передвигались, было изъято почти 3 кг наркотика. Преступление было выявлено в ходе оперативных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...