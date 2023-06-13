СКР просит суд арестовать бывшего сотрудника ФСИН, задержанного с 3 кг наркотика

Следователь СУ СКР по Пермскому краю обратился в суд с ходатайством об аресте бывшего сотрудника ГУФСИН России по Свердловской области и его родственника, задержанных по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранты были задержаны в Кировском районе Перми. В ходе досмотра автомашины, на которой они передвигались, было изъято почти 3 кг наркотика. Преступление было выявлено в ходе оперативных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю.