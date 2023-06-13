В Сочи перед началом высокого курортного сезона усовершенствуют систему сбора ТКО

Краснодарская компания «Крайжилкомресурс», региональный оператор по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) в Сочи, в полтора раза увеличила количество контейнеров для сбора мусора на территории города-курорта, сообщает городская администрация. Меры по улучшению ситуации со сбором ТКО в Сочи осуществляются в ходе подготовки к высокому курортному сезону.

По данным мэрии Сочи, АО «Крайжилкомресурс» приобрело для нужд города 2 тыс. новых евроконтейнеров для сбора мусора. В настоящее время в городском хозяйстве Сочи используется 4 тыс. контейнеров, летом при большом наплыве отдыхающих такого количества бывает недостаточно, из-за чего на курорте возникают стихийные свалки. Власти города также реализуют программу по благоустройству контейнерных площадок, до конца года текущего года будет обновлено более двухсот мест для сбора ТКО, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Анна Перова, Краснодар