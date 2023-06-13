Грантовую поддержку на конкурсе НКО в Челябинской области увеличили на 50%

В Челябинской области финансирование конкурса грантов для некоммерческих организаций (НКО), оказывающих помощь военнослужащим и их семьям, увеличили на 50%. По итогам отбора планируется поддержать 20 проектов на общую сумму 22 млн руб., сообщают в правительстве региона.

На конкурс грантов губернатора для НКО уже подано 90 заявок. Проекты предполагают совместную с властями работу по реабилитации военнослужащих и ветеранов, поддержке вынужденных переселенцев, профилактике алкоголизации, оказанию юридической и бытовой помощи военнослужащим и их семьям.

«Сейчас очень важно поддержать наших ребят, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, их родных и близких. У наших некоммерческих организаций очень много хороших проектов, которые дополняют работу органов власти, социальных служб, медицинских организаций. Из-за большого числа заявок мы увеличиваем бюджет конкурса наполовину», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

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