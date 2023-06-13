Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в Краснодаре составил 365,9 млрд рублей

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в 2022 году в Краснодаре составил 365,9 млрд руб. Данный показатель второй после Ростова-на-Дону среди крупных городов Южного федерального округа (ЮФО). Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

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«Краснодар по итогам прошлого года уверенно превзошел соседей по многим направлениям. Но есть и отрасли, где мы не на первых местах, поэтому есть к чему стремиться»,— подчеркнула начальник управления экономики администрации Краснодара Елена Васильченко.

Объем инвестиций в основной капитал средних и крупных предприятий Краснодара составил 146,8 млрд руб. в 2022 году. Ближайший преследователь — Ростов — привлек инвестиций за данный отчетный период на сумму 98 млрд рублей.

Олег Исаев

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