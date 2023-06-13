Уехавшего на краденом велосипеде в Татарстан мужчину задержали полицейские из Удмуртии

В Удмуртии в полицию обратился житель села Пугачево, у которого украли велосипед. Транспортное средство потерпевший на ночь оставил во дворе многоквартирного дома, однако не оборудовал его противокражным устройством, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело и начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате благодаря камер видеонаблюдения удалось установить, что похититель уехал на велосипеде в Татарстан.

Сотрудники полиции задержали 52-летнего неработающего жителя Агрыза. Мужчина рассказал, что велосипед он уже продал.

В настоящее время имущество вернули потерпевшему, а в отношении нарушителя избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.