В Казани планируют ввести абонементы на платные парковки

Власти Казани намерены ввести месячные и годовые абонементы на платные муниципальные парковки, передает «Реальное время».

В настоящее время в Казани работают 163 платные парковки. Стоимость услуг варьируется от 30 руб. до 100 руб. в зависимости от улицы.

В Авиастроительном, Кировском, Ново-Савиновском, Московском, Приволжском и Советском районах города стоимость месячного абонемента составит 6,3 тыс. руб., а стоимость годового — 54,3 тыс. руб. В Вахитовском цена составит 12,8 тыс. и 110 тыс. руб., соответственно. Кроме того, водители могут арендовать парковки сразу во всех районах. В месяц это обойдется в 25,5 тыс. руб., а в год — 218,6 тыс.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится уже к концу этой недели.

"Ъ-Казань"