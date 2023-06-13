К 2024 году в Башкирии благоустроят 123 общественных территории

В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в Башкирии к 2023 году планируют благоустроить 123 общественных территории в 63 муниципалитетах, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства республики Юрий Палтусов. На эти цели будет выделено 2,3 млрд руб. Победителями первого этапа, в 2021 году, стали шесть проектов, в 2022 году — пять проектов. Работы в селах планируется завершить до 1 сентября, в городах — до 30 октября. Средняя готовность объектов составляет 33%. Кассовое освоение федеральных средств составляет 19,5%. До 1 августа планируется завершить шесть проектов, начатых в 2022 году, до 1 ноября — пять проектов, начатых в 2023 году. По его словам, уже закончено благоустройство общественных территорий в Дуванском, Кугарчинском Архангельском и Стерлибашевском районах.

Майя Иванова

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