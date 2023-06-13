«Удивительной персоной был Николай Рябушинский»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о вкладе коллекционера в историю искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественное достояние / Wikipedia Фото: Общественное достояние / Wikipedia

На рубеже XIX и XX столетий русское общество родило множество удивительных персонажей, среди которых были собиратели нового искусства — почти все купцы-старообрядцы (так странно древнее верование сочеталось со стремлением к новизне), богачи и чудаки.

Фамилии многих остались в истории отечественного искусства — Морозовы, Щукины, многие оказались забыты.

Удивительной персоной в «арт-тусовке», как мы сказали бы сейчас, Серебряного века был Николай Рябушинский, наследовавший огромное состояние в свои 20 с небольшим лет, и все потративший на искусство, меценатство, поддержку печатного дела и на безумные кутежи, конечно.

Он писал музыку, стихи, картины, рецензии. Гулял с цыганами и медведями; это его московские извозчики звали «шалый барин». Старшие братья добились над ним опеки. Тогда Рябушинский решил завести художественный журнал и непростой — самый роскошно оформленный журнал своего времени «Золотое руно».

Литературную часть составили произведения Дмитрия Мережковского, Федора Сологуба, а также Александра Блока, Андрея Белого, Валерия Брюсова, которые вели и критический раздел журнала.

В художественном оформлении участвовали все ведущие и начинающие авторы того времени — от Михаила Врубеля до Константина Сомова. Весь отечественный символизм, по сути, вырос из «Золотого руна».

А уже на второй год издания журнала, в 1906 году, Рябушинский пришел к мысли о необходимости ведения выставочной деятельности и основал «проект» «Голубая роза». Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян, Сергей Судейкин и так далее.

На второй своей выставке в 1907 году «голуборозовцы» выступили вместе с французскими коллегами, импрессионистами и фовистами. В Европе их выставят только через два года…

Именно с нашей выставки началась всемирная слава и Михаила Ларионова с Натальей Гончаровой, и Винсента Ван Гога с Андре Дереном и Анри Матиссом.

Кстати, в московском Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына сейчас проходит крупная выставка «От Розы к Лучу. Николай Рябушинский», где показывают, как творчество самого мецената, так и живопись, графику и скульптуру русских символистов.