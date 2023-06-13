Экс-первый зампрокурора Башкирии Олег Горбунов подал жалобу на приговор

Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, которого в конце мая приговорили к 17 годам лишения свободы со штрафом 40 млн руб., подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил его адвокат Олег Бессонов. Дата суда в Мосгорсуде еще не назначена.

Помимо Олега Горбунова по уголовному делу проходили еще пять человек. Экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, бывший заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артур Шаретдинов, адвокат Рашид Сафеев, предприниматели Феим Мухитов и Вадим Рамазанов. Они также получили реальные сроки заключения в колонии строгого режима.

В зависимости от роли каждого из них, они обвинялись в получении взяток (ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте