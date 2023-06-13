Британским судьям расширят права по борьбе с необоснованными исками от олигархов о клевете

В Палату лордов на рассмотрение переданы поправки к законопроекту об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, которые должны усложнить возможность подавать необоснованные иски о клевете и диффамации к журналистам, авторам и активистам. Подобные иски, которые нередко подаются в британские суды и россиянами, по мнению британских властей, мешают свободе слова и нормальной работе СМИ. Внесенные поправки позволяют судьям на раннем этапе отклонять такие иски, что должно привести к сокращению их числа.

Речь идет о «стратегических судебных исках, направленных против участия общественности» (SLAPP). Такие судебные иски обычно инициируют богатые люди или крупный бизнес в отношении журналистов, СМИ и активистов, угрожая своим оппонентам долгими и дорогостоящими судебными процессами по законам о диффамации и защите частной жизни. По словам авторов поправок, «такая тактика все чаще используется для запугивания журналистов, авторов и активистов, чтобы подавить законную критику и препятствовать публикации критических историй и книг». Активисты, выступающие за свободу прессы, уже давно призывают британское правительство принять меры в отношении SLAPP.

Британские власти, активисты, выступающие за свободу слова, и даже само юридическое сообщество в целом давно пытаются избавить страну от статуса одного из наиболее популярных направлений «судебного туризма». Новые правила, по мнению властей, должны способствовать этим попыткам.

Предложенные поправки создают механизм досрочного отклонения исков судами Англии и Уэльса, если эти иски будут отнесены к категории SLAPP. Иск может быть отклонен, если поведение истца имеет цель ограничить право на свободу слова ответчика, если информация, которая была бы раскрыта ответчиком об истце, связана с экономическим преступлением, если ответчик раскрывает эту информацию об истце с целью борьбы с экономическими преступлениями и если поведение истца нацелено на причинение вреда или неудобства ответчику. При этом поправки обязывают истца доказывать тот факт, что подаваемый им иск обоснован. Как ожидается, поправки будут одобрены в рамках законопроекта и станут законом уже в этом году.

Алена Миклашевская