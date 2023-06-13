В Краснодаре восстановили движение трамваев и троллейбусов после отключения электричества

В Краснодаре восстановили движение трамваев и троллейбусов после отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба МУП «КТТУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

Трамваи №2 и №4 остановились в связи с отключением на отрезке улицы Коммунаров — от Кооперативного рынка до улицы Индустриальной. Простой составил 45 минут.

Движение троллейбусов №2, №6, №7, №8, №12, №20, проходящих по улицам Мира, Октябрьской, Кубанской Набережной, Седина, также приостановили. Маршруты №2, №6, №10 перенаправили через ЦКР, №8 — через Тургеневский мост, №7 — на КМР, №20 — на улицу Благоева, №12 — на стадион «Кубань» через улицу Селезнева. К настоящему времени троллейбусное сообщение восстановлено в штатном режиме.

Анастасия Донскова

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