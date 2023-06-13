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SuperJob: каждого пятого нижегородца раздражают открытки и гифки в рабочих чатах

Рабочие чаты раздражают 81% жителей Нижнего Новгорода, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Каждый пятый респондент пожаловался на сообщения не по делу — картинки, гифки и открытки с поздравлениями.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Переписка в нерабочее время раздражает 9% опрошенных, некомпетентные вопросы и неконкретные сообщения — 6%. 10% респондентов рассказали, что их нервирует сам факт существования рабочего чата.

Среди других раздражителей в переписках с коллегами респонденты называли грамматические ошибки, повторяющиеся вопросы, голосовые сообщения, смайлы и переклички.

Опрос проводился с 30 мая по 8 июня 2023 года среди экономически активного населения.

Елена Ковалева

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