Президент Путин денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

1 июня 2023 года Госдума узаконила денонсацию данного договора. Как следует из документа, поводом для аннулирования международной договоренности о совместном использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива стал переход в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как подчеркивал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Эдуард Кузнецов, денонсация договора положительно отразится на развитии новых портов в Мариуполе и Бердянске.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

Олег Исаев

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