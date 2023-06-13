Капитализация TSMC снова превысила $500 млрд

Сегодня, 13 июня, акции Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), крупнейшего в мире производителя полупроводников, выросли на 3%. Капитализация компании тем самым снова превысила $500 млрд, составив $501,3 млрд, а TSMC вошла в топ-10 самых дорогих компаний мира.

Котировки акций компании достигали рекордных значений в начале 2021 года, в условиях резкого роста спроса на чипы. Однако в прошлом году они существенно снизились. Теперь снова начался рост: с начала 2023 года акции TSMC выросли на 32%. По мнению аналитиков, это связано с ожиданием существенного роста спроса на микрочипы в условиях распространения ИИ-систем.

«С появлением прорывных приложений с использованием генеративного ИИ (таких как ChatGPT) мы видим, что индустрия полупроводников смещается от мобильных технологий к ИИ»,— отмечают аналитики Morgan Stanley. По их мнению, TSMC может быть одним из лидеров рынка благодаря спросу на энергосберегающие и бюджетные ИИ-чипы, которые могут быть кастомизированы под конкретные цели.

Яна Рождественская