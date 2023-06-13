76 аварийных отключений в сфере ЖКХ произошло в Башкирии за неделю

За неделю в Башкирии зафиксировано 76 аварийных отключений, в том числе 43 отключения электроснабжения, 16 — холодной и 17 — горячей воды, сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства республики Юрий Палтусов на оперативном совещании в правительстве региона. В Уфе зарегистрировано 45 отключений коммунальных ресурсов в 292 домах (более 72 тыс. человек), устранение которых завершено в пределах нормы времени.

7 июня на 12 часов было отключено пять многоквартирных домов в Уфе, в которых проживает более 1 тыс. человек.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте