На Кубани за неделю выявили 122 случая COVID-19

За неделю в Краснодарском крае зарегистрировали 122 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре выявили около 50 случаев, в Сочи — около 20, в Новороссийске — 15, в Горячем Ключе и Мостовском районе — по пять, в Усть-Лабинском — четыре, в Славянском — три. Еще по два пациента с положительным результатом обнаружили в Геленджике, Гулькевичском, Динском, Ейском, Кавказском, Курганинском, Северском и Туапсинском районах. По одному человеку с диагнозом зарегистрировали в Анапе, Армавире, Абинском, Апшеронском, Калининском, Крымском, Кущевском, Приморско-Ахтарском районах.

На амбулаторном лечении находится 91 человек, в стационарах — 72. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 363 062 случая. Из них с выздоровлением выписали 351 682 человека, скончались — 11 209 пациентов.

Татьяна Ручкина

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