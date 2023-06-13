Ростовская область заняла второе место в РФ по росту ювелирного рынка в I квартале 2023 года

Объем ювелирного рынка Ростовской области в I квартале 2023 года увеличился до 1,9 млрд руб. Рост составил 14% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ювелирного бренда SOKOLOV.

Среди всех российских регионов Ростовская область занимает второе место. Лидером по росту рынка является Омская область, где рост продаж составил 16% (оборот – более 851 млн руб.). Третье место занимает Ставропольский край, где в первые три месяца текущего года объем ювелирного рынка увеличился на 13% и составил 1,1 млрд руб.

Средний чек в Ростовской области составил 7 949 руб. (рост 22%), в Омской области — 6 412 руб. (рост 29%), на Ставрополье — 7 785 руб. (рост 23%).

Анастасия Назарова