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Коммерсантъ FM
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К числу партнеров гольф-клуба «Сколково» присоединился и Bork

Производитель бытовой техники Bork объявил о партнерстве с гольф-клубом «Сколково» в нынешнем игровом сезоне. Бренд уже установил на поле две витрины-инсталляции фирменного оранжевого цвета, внутри которых находятся образцы фирменной продукции.

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Техника премиум-класса, а также аксессуары от Bork станут частью призового фонда на турнирах 2023 года. Главный приз — подарочная карта Carbon Edition номиналом 1 млн руб.— достанется исполнителю удара Hole in one, который считается одним из самых сложных в этом виде спорте.

Елизавета Федутинова

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