Главного инженера челябинской ОКБ №3 оставили под стражей

Челябинский областной суд отказал в смягчении меры пресечения главному инженеру областной клинической больницы №3 Вячеславу Кадочникову, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки. Он останется под стражей до 24 июля, сообщают в прокуратуре региона.

Вячеслав Кадочников находится под арестом с момента задержания в ноябре прошлого года. Как считает следствие, с января 2021 по март 2022 года главный инженер получил от индивидуального предпринимателя более 2,3 млн руб. за утверждение завышенных объемов по контрактам на утилизацию и вывоз жидких отходов из подведомственного ОКБ инфекционного центра в поселке Малая Сосновка. Ущерб областному бюджету оценивают в 8,6 млн руб. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением дела.

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