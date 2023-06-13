Сергей Шевелев возглавил одновременно Сочинский нацпарк и Кавказский заповедник

Исполняющим обязанности руководителя Сочинского национального парка стал Сергей Шевелев, который одновременно является директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Шапошникова. Приказ о назначении подписал министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, сообщает пресс-служба заповедника.

Решение о совмещении руководящих должностей двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ) имеет целью реализацию единой государственной политики по охране окружающей среды для обеих ООПТ, говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

Сергею Шевелеву 64 года, он руководит заповедником с 2002 года. Имеет звания «Заслуженный эколог РФ», «Заслуженный лесовод Кубани», «Заслуженный эколог Республики Адыгея», «Заслуженный лесовод Карачаево-Черкесской Республики», также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Анна Перова, Краснодар