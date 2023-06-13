В Оренбурге в поле обнаружили артиллерийский снаряд

Житель Оренбурга сообщил силовикам о найденном в поле предмете, похожем на артиллерийский снаряд. Его обнаружили в дачном массиве на территории СНТ «Простор». Об этом сообщает региональное Управление Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Оренбургской области

«Саперы ОМОН Росгвардии тщательно осмотрели предмет и установили, что это артиллерийский снаряд калибром 125 мм. Снаряд оказался поврежден (отломлен взрыватель) и покрыт коррозией, что осложнило его транспортировку в специально отведенное место»,– говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты вынуждены были взрывать снаряд на месте. Расстояние от ближайших построек составила более 1 км.

Ранее в Оренбуржье была обнаружена граната времен Гражданской войны. Ее оперативно обезвредили.

Георгий Портнов