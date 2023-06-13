Коммуникации для будущей дождевой канализации прокладывают в районе бывшего Дворца пионеров в Ижевске

В столице Удмуртии подрядчик проводит земляные работы по созданию котлована глубиной до 8 м в районе Дворца детского (юношеского) творчества. Он необходим для дождевой канализации, которую прокладывают на участке от ул. Горького в сторону Милиционной, а также по самой ул. Горького, пишет Izhlife. Затем на участках проложат трубы диаметром от 1000 до 1400 мм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Izhlife Фото: Izhlife

В дальнейшем бригада перейдет на ул. Горького, где проложат подземный тоннель и трубы. Как отметил исполнительный директор подрядной организации Андрей Никитин, в настоящее время ниже улицы Милиционной находится коллектор в нерабочем состоянии из-за провалов, однако его планируется обойти и создать новый.

Завершить все работы, в том числе благоустройство, планируется к 1 ноября. Общая стоимость проекта составляет 84 млн руб

Отмечается, что ливневку делают в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках которой из федерального бюджета финансируется работа застройщиков по созданию инженерных коммуникаций около будущих домов. В программе также участвуют ливневка по ул. Карла Маркса на запад по ул. Кирова, ливневка к новому жилому комплексу и водопровод на ул. 10 лет Октября, закольцовка сетей водоснабжения к новому ЖК в границах ул. Камбарской, Ленина и Союзной, а также сети водоотведения к ЖК по ул. Камбарской и канализация к ЖК в границах ул. Ленина, Камбарской, Союзной.