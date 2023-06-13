HeadHunter: дефицит на рынке труда в Нижегородской области достиг максимума с начала года

К началу июня на рынке труда в Нижегородской области приходилось 2,7 резюме на одну вакансию при норме от пяти до восьми, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы Head Hunter. Это максимальный уровень дефицита кадров с начала 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Самые дефицитные специалисты в Нижегородской области – медики (1,3 резюме на вакансию), сотрудники из сферы автомобильного бизнеса (1,5) и розничной торговли (1,6), а также рабочий персонал (1,8).

В некоторых отраслях наблюдается профицит кадров. Так, в области искусства, развлечения и массмедиа на одну вакансию претендуют в среднем 14,6 соискателей. Индекс в сфере высшего и среднего менеджмента составляет 13,2, в сфере стратегий, инвестиций и консалтинга — 10,3.

В целом в России индекс конкуренции составил 3,6 резюме на одну вакансию, в ПФО – 3,2 резюме.

Анастасия Еремина